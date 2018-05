Zowel clown als jodelaar aangehouden voor familiedrama Oudenburg, meerdere messteken en slagen werden slachtoffer fataal Siebe De Voogt ADN

16 mei 2018

13u57

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 338 Kevin L., de clown die zondagnacht zijn ex Caroline D. (46) om het leven bracht in Ettelgem, is door de onderzoeksrechter aangehouden voor moord en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Dat bevestigt zijn advocaat Tom Noyez. Ook Dietwin H., de jodelaar die opgepakt werd in het moorddossier, is aangehouden. Zijn advocaat benadrukt wel dat de man uit het Oost-Vlaamse Balegem niet in de cel zit voor moord.

Het levenloze lichaam van Caroline D. (46) werd maandagmiddag aangetroffen in de garage van haar woning in de Vijfwegstraat in Ettelgem, een deelgemeente van Oudenburg. Ze werd de avond ervoor om het leven gebracht door haar ex-partner. Caroline D. kwam om het leven door meerdere messteken én meerdere slagen. Dat blijkt uit de autopsie die vanmorgen werd uitgevoerd op het lichaam en wordt ook bevestigd door het Brugse parket.

Na de moord verschanste Kevin L. zich op het dak van een appartementsgebouw in Bredene. Pas na ettelijke uren onderhandelen kon hij ingerekend worden. De clown bekende intussen. "Hij heeft z'n bekentenissen van bij de politie ook bevestigd voor de onderzoeksrechter", stelt zijn advocaat vanmiddag. "De voorleiding is sereen verlopen", klinkt het nog.

"Absoluut niet op de hoogte"

In de loop van maandagnamiddag was in Melle al een mogelijke handlanger van de Oostendenaar gearresteerd. Jodelaar Dietwin H. werd maandag opgebeld door Kevin L. Die was zijn manager en vroeg hem in Ettelgem langs te komen om hun verdere samenwerking te bespreken. Beiden zouden in de woning nog even gepraat hebben. De jodelaar wist naar eigen zeggen niet welke gruwelijke feiten zich de voorgaande uren hadden afgespeeld.

Hij zou twee van de kinderen vastgebonden hebben zien zitten op de eerste verdieping en verklaarde ook een voet gezien te hebben van een lichaam dat op de grond lag. Waarom hij de politie niet belde, is vooralsnog niet duidelijk.

"Mijn cliënt was absoluut niet op de hoogte van wat zich daar had afgespeeld", aldus meester Maxime Van Winkel. Over de inhoud van het onderzoek en de precieze rol van zijn cliënt wil de advocaat niets kwijt. H. werd uiteindelijk niet aangehouden voor moord, maar wel voor schuldig verzuim en wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Beide verdachten zullen vrijdag voor de raadkamer in Brugge moeten verschijnen. Dan zal beslist worden over hun verdere aanhouding.