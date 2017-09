Zowat 360 Chinezen geblokkeerd op luchthaven Luik ADN

Bron: Belga 0 belga Ongeveer 360 Chinezen die gisterenvoormiddag huiswaarts hadden moeten keren vanop de luchthaven van Luik, hebben nog een extra nacht doorgebracht op Belgische bodem. Hun vlucht werd geannuleerd, hoogstwaarschijnlijk door de financiële problemen bij het Russische VIM Airlines, dat de vluchten uitvoert. Dat bevestigt Liege Airport, na een bericht van de Franstalige omroep RTBF.

De vlucht richting China had gisteren om 11.00 uur moeten vertrekken. Het vertrekuur werd verschillende keren uitgesteld en uiteindelijk werd de vlucht geschrapt.

Nog toestellen geblokkeerd

"De annulering is niet de schuld van de touroperator of van de luchthaven, maar wel die van VIM Airlines, dat sinds april de verbindingen tussen Luik en China verzorgt", zegt Christian Delcourt, woordvoerder van Liege Airport. "Het vliegtuig is geblokkeerd en het zal waarschijnlijk niet onmiddellijk vertrekken, want blijkbaar zijn op andere luchthavens nog toestellen geblokkeerd."

"Werkkapitaal opgedroogd"

VIM Airlines liet eerder zelf weten dat het met financiële problemen kampt. "Het werkkapitaal is opgedroogd, de financiering is bevroren en de dienstverlening op de luchthavens is opgeschort", stelt de maatschappij in een Facebookbericht. Ze zal de overheid om hulp vragen en "de nodige maatregelen nemen om de passagiers zo snel mogelijk te vervoeren".



De Russische vereniging van touroperatoren schat dat VIM tot het einde van het zomerseizoen nog zowat 200.000 reizigers, van wie de helft Russische toeristen, moet vervoeren, meestal in het kader van georganiseerde reizen. Ze roept de overheid op om tussen te komen, "om een onaanvaardbaar schandaal te voorkomen in de aanloop naar voor Rusland erg belangrijke evenementen als het WK voetbal 2018".



Er is ook een onderzoek geopend naar fraude. Mogelijk verkocht de luchtvaartmaatschappij nog tickets terwijl ze al wist dat ze niet de middelen had om de vluchten uit te voeren.

Hotel, veldbedden in de terminal

Ongeveer de helft van de geblokkeerde reizigers kon de nacht doorbrengen op hotel, de anderen overnachtten op veldbedden in de terminal. Er wordt een oplossing gezocht om de reizigers in China te krijgen, bijvoorbeeld op vluchten vanuit andere luchthavens.