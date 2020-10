Zowat 300 betogers klagen "politieke koehandel" rond abortus aan in Brussel TTR

11 oktober 2020

20u23

Bron: Belga 0 Circa 300 mensen, volgens schatting van de politie, hebben deze namiddag voor het Centraal Station in Brussel betoogd tegen wat zij noemen "de politieke koehandel van de regering-Vivaldi over het recht op abortus".

"Rond het wetsvoorstel dat de voorwaarden voor vrijwillige zwangerschapsonderbreking versoepelt, is er een politieke koehandel voor de vorming van een regering die geen rekening houdt met vrouwen of hun levenskwaliteit", aldus een vertegenwoordigster van Féminisme Yeah, een van de organisaties die de betoging organiseerde.

"Wij weigeren politieke onderhandelingen op de kap van van wie ongewenst zwanger is en van hulpverleners", klinkt het nog. "Vrijwillige zwangerschapsafbreking is een recht dat toegankelijk moet zijn voor alle mensen die er nood aan hebben, zonder onderscheid of discriminatie van welke aard dan ook."

Het bewuste voorstel breidt de termijn voor abortus uit van twaalf naar achttien weken en kort de bedenktermijn in tot 48 uur. In het federaal regeerakkoord staat over abortus dat "een onafhankelijk multidisciplinair wetenschappelijk comité (aangeduid door de partijen die deel uitmaken van de regering)" eerst een studie en evaluatie moet maken, waarna er naar een consensus moet worden gezocht. Tot dan zou er niet over het wetsvoorstel gestemd worden.