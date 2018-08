Zowat 300 actievoerders protesteren in Gent tegen opsluiting van kinderen Redactie

28 augustus 2018

21u09

Bron: Belga 0 In Gent protesteren zowat 300 actievoerders tegen de opsluiting van kinderen. Het protest wordt georganiseerd door mensenrechtenorganisaties, vakbonden en andere verenigingen. "We willen waardig en woest, met verdriet en volharding onze stem laten horen", stelt organisatie Solidair Gent. "Kinderen sluit je niet op. Nooit!"

Zowat 300 actievoerders verzamelden met spandoeken in het Gentse Baudelopark voor een vreedzaam protest. Ze willen zich onder meer uitspreken tegen de opsluiting van minderjarigen (van uitgeprocedeerde gezinnen).

"Op 14 augustus sloot de Belgische regering, voor het eerst sinds 2008, opnieuw kinderen op in een gesloten centrum", klinkt het. De actievoerders hekelen in eerste instantie de gezinsunits van het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. "Deze gezinsunits zijn niet meer dan een mooie naam voor een gevangenis met wat speeltuigen en een beschilderd doek om de hekken aan de ogen van de kinderen te onttrekken."

Ook de dood van Mawda Shawdi, dochter van Iraaks-Koerdische vluchtelingen, wordt op de spandoeken herdacht. "Vandaag is het iets meer dan drie maanden geleden dat Mawda gedood werd door een politiekogel nabij Bergen. Wij vragen ook nog steeds de waarheid en rechtvaardigheid voor Mawda", aldus de actievoerders.

De politie meldt geen incidenten.

Meer over Mawda Shawdi