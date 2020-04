Zowat 170.000 beschermende gezichtsmaskers voor de politie ADN

08 april 2020

17u23

Bron: Belga 0 De politie heeft op dit moment zowat 170.000 beschermende gezichtsmaskers ter beschikking. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) woensdagmiddag gezegd in de Kamer.

De politievakbonden vragen al weken beschermingsmateriaal voor de agenten op het terrein, die onder meer worden ingezet om de naleving van de coronamaatregelen te controleren.

Spuwers

Agenten kregen die in eerste instantie niet, omdat ze geen deel uitmaken van de prioritaire doelgroepen voor schaarse beschermingsmiddelen als mondmaskers. Dat er de afgelopen dagen en weken heel wat mensen richting politiemensen spuwden, maakte de onvrede er niet minder op. Integendeel. Vorige week dienden de vakbonden een stakingsaanzegging in.

Stakingsaanzegging opgeschort

Die is na overleg met minister De Crem opgeschort. De Crem kreeg toestemming van het kerncomité binnen de regering om via zijn departement - en dus los van de taskforce van minister Philippe De Backer - toch over te gaan tot de aankoop van maskers voor de politie, zo antwoordde hij woensdag op vragen in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Het gaat om 50.000 chirurgische maskers die verdeeld zullen worden over zowel de federale als de lokale politie, legt zijn woordvoerder uit. Die komen bovenop de 120.000 chirurgische maskers die de politie al in voorraad had en die nu ook verdeeld zijn over lokale en federale politie.

Overheidsopdracht

Daarnaast loopt er een overheidsopdracht ter waarde van 3,9 miljoen euro aan chirurgische, en meer gespecialiseerde FFP1- en FFP2-maskers. Die opdracht loopt "met spoed" en zou zeker voor drie maanden een voorraad aan maskers voor de politie moeten opleveren.

