Zoveelste probleem: jurylid spreekt met vreemden over proces-Joods Museum en wordt gewraakt Zitting ligt stil tot na verhoor betrokken jurylid, hof wacht op pv AW KG HA

18 februari 2019

11u30

Bron: Belga 0 Het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum ligt momenteel stil door een nieuw probleem met een van de juryleden. Het zesde jurylid heeft eind vorige week over het proces gesproken met mensen die tijdens het proces niet verhoord zijn. De man biechtte dat vanochtend zelf op en werd gewraakt, zei assisenvoorzitter Laurence Massart bij de start van de zitting.

“Het zesde jurylid heeft vrijdag mensen ontmoet die niet verhoord zijn tijdens het proces en heeft met hen een gesprek gehad over dit proces”, aldus voorzitter Massart. “Hij heeft dat vandaag zelf gemeld aan de politie, waarna ik op de hoogte ben gebracht.”



Uit de uitleg van de voorzitster valt te begrijpen dat de man een contact heeft gehad met één of meerdere personen die niet zijn komen getuigen op het proces, maar mogelijk wel een rol hebben gespeeld in het dossier.

Weinig begrip

Zowel het federaal parket als de burgerlijke partijen prezen het feit dat het betrokken jurylid zo eerlijk was geweest om het incident te melden, maar vroegen wel dat de man zou gewraakt worden. De advocaten van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche drongen daar niet op aan, terwijl de advocaten van Nacer Bendrer meer duidelijkheid vroegen over het gesprek.



“Met wie heeft hij gesproken, en wat is er precies gezegd?” vroegen meesters Vanderbeck en Blot.

Het hof besloot daarop het zesde jurylid te wraken en te vervangen door een van de overblijvende reservejuryleden. Dat kon niet meteen op veel begrip rekenen bij de advocaten van Bendrer. “U vraagt ons naar uw standpunt, en spreekt dan meteen een arrest uit zonder te antwoorden op onze vragen”, protesteerde meester Gilles Vanderbeck. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Met wie heeft hij gesproken, en wat is er precies gezegd? Gilles Vanderbeck en Julien Blot, advocaten van Nacer Bendrer

Verhoor

Het hof beval ook om het zesde jurylid te laten verhoren over het gesprek dat hij zou gehad hebben. Dat verhoor moet zo snel mogelijk plaatsvinden, en het proces-verbaal daarvan moet vervolgens overgemaakt worden aan het hof. Tot zolang is het proces geschorst. Het is onduidelijk hoelang die schorsing zal duren.

Sinds de start van het proces stapelen de problemen met (reserve-)juryleden zich op. Sommigen werden gewraakt, anderen vervangen wegens bijvoorbeeld ziekte. Van de 24 mensen die uitgeloot waren om te zetelen als effectief of reserve-jurylid, blijven er nu nog maar 17 juryleden over.

Pleidooien

Op het proces gaan vandaag de pleidooien van start. Die zullen twee weken in beslag nemen. Christian Dalne, de advocaat van de familie van overleden museummedewerker Alexandre Strens, bijt de spits af. Dat zou normaal twee uur in beslag nemen. Meester François Koning, advocaat van de familie van Dominique Sabrier, een tweede museummedewerker die de aanslag niet overleefde, volgt met een pleidooi dat zo'n zes uur in beslag zal nemen.

Verder komen morgen ook nog de advocaten van de familie Riva aan het woord, gedurende zo'n drie uur. Het Israëlische koppel Mirjam en Emanuel Riva bezocht het museum op het moment van de aanslag. Ze werden neergeschoten nadat een gewapende man er het vuur opende.

Joods Museum

Woensdag is het dan de beurt aan de advocaten van het Joods Museum, meesters Adrien Masset en Maxime Nardone. Zij voorzien een pleidooi van een tweetal uur, waarna de advocate van het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België drie uur zou pleiten en de advocaat van de Association française des Victimes du Terrorisme (AfVT) nog twee uur zou pleiten. Donderdag komen enkel de advocaten van Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, nog aan het woord.

Op maandag 4 maart krijgen alle partijen nogmaals het woord voor hun replieken, waarna de jury op dinsdag 5 maart in beraad zou gaan.

Nemmouche en Bendrer

Twee mannen, Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer, staan terecht voor de aanslag die op 24 mei 2014 het leven kostte aan vier mensen, het Israelische koppel Miriam en Emanuel Riva en museummedewerkers Dominique Sabrier en Alexandre Strens.