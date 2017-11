Zoveelste erfenisruzie loopt uit de hand: man gaat oom te lijf met wieldopsleutel bewerkt door: mvdb

14u27

Bron: Belga 1 thinkstock Een jongeman uit Affligem is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 10 maanden, waarvan de helft met uitstel, omdat hij zijn eigen oom te lijf was gegaan met een wieldopsleutel. De jongeman had dat gedaan omdat zijn vader op dat moment in een gevecht was verwikkeld met diezelfde oom.

Oom en vader stonden ook terecht, voor wederzijdse slagen en verwondingen, maar werden vrijgesproken.

De broers Johan en Yvan D.L. uit Affligem leven al jaren in onmin omwille van de erfenis van hun ouders. Die ruzie draait rond het ouderlijke huis, dat Yvan zich al dan niet onterecht zou hebben toegeëigend. Op 28 juli 2015 liep een zoveelste ruzie uit de hand en kwam het tot een handgemeen tussen broers Yvan en Johan. Johan riep daarop zijn zoon O. te hulp en die sloeg met een wieldopsleutel tweemaal op het hoofd van zijn oom Yvan.

O. werd vandaag veroordeeld tot een celstraf van 10 maanden, waarvan de helft met uitstel. Volgens de rechtbank was O. zijn vader weliswaar te hulp geschoten maar was zijn tussenkomst niet in verhouding tot het geweld dat oom Yvan gebruikte, zodat er van wettige verdediging geen sprake kon zijn. Het parket had de feiten gekwalificeerd als poging doodslag maar de rechtbank hield het op opzettelijke slagen en verwondingen.