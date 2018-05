Zoveel huizen bezoekt de Belg gemiddeld in de zoektocht naar een nieuwe woning kg

30 mei 2018

15u30 3 De Belg is een kieskeurige huizenjager: de meesten zoeken maandenlang naar een huis. Dat blijkt uit een enquête van vastgoedwebsite Immoweb onder ruim 9.500 online bezoekers. De resultaten van de bevraging werpen meer licht over de zoektocht van de Belg naar een droomhuis of geschikte bouwgrond.

Zo blijkt dat Belgen maandelijks vrij veel tijd investeren in hun zoektocht naar het perfecte huis. Gemiddeld bekijken potentiële kopers twintig advertenties per maand, zij het online of in de krant. Daaruit maken de meesten een selectie: zo informeren ze zich over vier of vijf panden, voor ze effectief contact opnemen met de makelaar of eigenaar van het gebouw.

Bijna twee op drie Belgen zegt bovendien dat ze al eens langs het pand reden of wandelden voor ze zelfs maar een afspraak hadden gemaakt om het huis te gaan bezichtigen.

Twaalf huizen

Van die maandelijkse selectie blijven er slechts enkele woningen over die ook daadwerkelijk bezocht worden. Volgens de cijfers van Immoweb bezoeken kopers gemiddeld twaalf huizen, of iets meer dan twee huizen per maand, alvorens ze tekenen.

Voor Belgen die op zoek zijn naar een gloednieuwe woning of een bouwgrond duurt de zoektocht iets minder lang: zij bezoeken gemiddeld negen eigendommen, of vier eigendommen per maand.

“De Belg is een haast hobbyistische huizenjager, dat is het beeld dat uit deze cijfers heel duidelijk naar voor komt. Belgische kopers gaan heel nauwgezet te werk. In ruil daarvoor bekomen ze een huis dat het beste aan hun criteria voldoet”, verklaart Valentin Cogels, CEO van Immoweb.

Lentepiek

De favoriete periode om de jacht op een huis te openen, blijkt tot slot net te zijn aangebroken. Elke lente ziet Immoweb de bezoekersaantallen op de website pieken. "Het is waar dat we elk jaar samen met de komst van mooi weer het aantal bezoekers en zoekopdrachten op Immoweb zien toenemen. De lente is voor de Belgen duidelijk de favoriete periode om op jacht te gaan, mede dankzij de zachtere en gunstigere weersomstandigheden," aldus Cogels.