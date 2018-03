Zoutzuurlek bij bedrijf in Tessenderlo: lek gedicht, rampenplan opgeheven IVI

28 maart 2018

19u08

Bron: Belga, VTM Nieuws 7 Bij de firma Vynova in Tessenderlo is rond 18.00 uur een zoutzuurwolk ontsnapt. Het gemeentelijk rampenplan werd even afgekondigd. Na veertig minuten werd het lek gedicht. Mensen krijgen wel nog de raad ramen en deuren voorlopig nog dicht te houden.

De brandweer heeft metingen uitgevoerd bij het bedrijf. Er werd ook een gaspaketinterventie uitgevoerd. Via Facebook laat de gemeente weten dat er geen HCL (zoutzuur) meer werd waargenomen. De gemeentelijke rampenfase is ondertussen opgeheven.

Er kwamen voorlopig al een viertal meldingen binnen van mensen met irritatie aan de ogen en luchtwegen.

Op de Facebookpagina van de gemeente Tessenderlo klagen verschillende buurtbewoners dat ze de info erg laat - en via sociale media - hebben gekregne. Velen stellen zich daarbij ook de vraag of BE-alert niet opgestart moet worden bij zo'n gebeurtenis. Maar volgens de gemeente werd dat niet in gang gezet "omdat zeer snel duidelijk werd dat het lek gedicht was en de metingen negatief waren". "Er werd daarom eerst via de gemeentelijke website en Facebook gecommuniceerd", zo laat de gemeente op Facebook weten.

Er werd ook een crisiscentrum opgericht op het gemeentehuis van Tessenderlo, met de burgemeester van Tessenderlo, Ham en de vervangend korpschef van Tessenderlo.

