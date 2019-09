Zoutleeuw hoopt komst asielcentrum juridisch tegen te houden kv

07 september 2019

01u10

Bron: Belga 0 Het stadsbestuur van Zoutleeuw heeft met de steun van alle fracties in de gemeenteraad beslist om advies in te winnen bij een gespecialiseerd advocatenkantoor over de mogelijkheid om via juridische weg de beslissing ongedaan te maken om in een leegstaand woonzorgcentrum in deelgemeente Dormaal vanaf eind oktober te starten met een asielcentrum met 130 bewoners.

Volgens burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) is de inplanting van een dergelijk asielcentrum in een klein dorp als Dormaal met amper 200 huishoudens "niet draagbaar". Herbots bepleitte eerder al een beperking van het aantal asielzoekers tot 50 à 60.

Ook in Dormaal zelf is er fel protest tegen de komst van het asielcentrum, wat de afgelopen tien dagen tot uiting kwam in twee woelige buurtvergaderingen. Er werden ook al heel wat zwarte vlaggen uitgehangen. Herbots kreeg echter van minister Maggie De Block, onder meer bevoegd voor Asiel en Migratie, te horen dat de plannen niet gewijzigd zullen worden.



In een mededeling wijst Herbots op het feit dat een juridische procedure niet opschortend werkt. "Het stadsbestuur moet in deze omstandigheden handelen als een goede huisvader. We dragen de verantwoordelijkheid voor alle inwoners ook eventuele tijdelijke nieuwkomers. Dit betekent dat we ons tegelijk moeten voorbereiden op de komst van het asielcentrum. We kunnen hiervoor rekenen op de expertise van Fedasil om zowel onze bewoners als eventuele tijdelijke inwoners te begeleiden", aldus de burgemeester van Zoutleeuw.