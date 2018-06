Zoute Air Trophy: vliegtuigjes landen en stijgen weer op op het strand van Knokke Klaas Danneel Delphine Vandenabeele

16 juni 2018

13u26

Bron: VTM Nieuws 0 Op het strand van Knokke-Heist is nog het hele weekend een officiële internationale luchthaven aangelegd. En dat voor de Zoute Air Trophy. Vijftig vliegtuigen zullen er op een zo kort mogelijke afstand landen en weer opstijgen in het zand.

De piloten moeten landen achter de witte dwarse streep en dan zo snel mogelijk stoppen. In een tweede fase moeten ze optrekken, om weer de lucht in te gaan. De strafste piloten landen en vertrekken opnieuw in minder dan honderd meter.

Hoe beter de vleugels ontworpen zijn, hoe trager het toestel kan aanvliegen. En met een krachtige motor, is het ook sneller weer weg. De grootste hindernis van de wedstrijd is het natte zand, waarin de vliegtuigwielen wel eens vast durven te zitten.