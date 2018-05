Zottegems slachthuis bant familie Verbist uit raad van bestuur om supermarkten te overtuigen rvl

Bron: Belga

Het slachthuis Adriaens in Zottegem heeft sinds vrijdag een nieuwe raad van bestuur, waarin geen leden van de familie Verbist meer zetelen. Het slachthuis is een onderdeel van de in opspraak geraakte groep Verbist. Door de banden met de groep grotendeels door te knippen, hoopt Adriaens klanten als Delhaize, Colruyt en Carrefour terug te halen.

Toen de vestiging van Verbist (Veviba) in Bastenaken in opspraak kwam, raakte ook Adriaens betrokken. Dat bedrijf uit Velzeke, deelgemeente van Zottegem, werd enkele jaren geleden immers overgenomen door Veviba. Delhaize, Colruyt en Carrefour haakten - al dan niet tijdelijk - af als klanten.

Door de raad van bestuur te herschikken en zo de autonomie van het slachthuis te benadrukken, hoopt Adriaens-CEO Pascal De Clerck de warenhuizen nu te overtuigen om terug te keren. Verbist blijft wel eigenaar van het bedrijf, maar zal voortaan op het terrein niets meer te zeggen hebben.

Het bedrijf heeft de warenhuizen nodig. "Nu slachten we ongeveer 1.200 runderen per week voor andere klanten. Met de warenhuizen erbij, zaten we vorig jaar aan 1.700 runderen per week", zegt De Clerck. Er is maar een van de twee snijzalen meer operationeel. Het personeel neemt nu nog overuren op, maar dat blijft niet duren.

De Clerck hoopt dan ook tegen de zomer weer te kunnen leveren aan de warenhuizen. Zekerheid bestaat daarover nog niet. Carrefour zegt bijvoorbeeld eerst de resultaten van het onderzoek naar Veviba te willen afwachten. "Er is nog geen beslissing genomen", zegt woordvoerder Baptiste van Outryve, die erop wijst dat Carrefour nooit problemen heeft gehad met Adriaens.