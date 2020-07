Zorgverleners willen meer betrokken worden bij de nieuw opgerichte Zorgraden ttr

06 juli 2020

13u02

Bron: belga 8 Diëtisten, kinesitherapeuten en andere zorgverleners willen meer betrokken worden bij beslissingen over de net opgerichte Zorgraden. "Huisartsen zijn moe, en wij zijn het moe niet au serieux genomen te worden", schrijft het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers. "Ga met ons in gesprek, benut onze kanalen en expertise maximaal. Bij een nieuwe opflakkering van het coronavirus willen we onze verantwoordelijkheid nemen."

Sinds 1 juli zijn ze officieel erkend: de zestig Zorgraden, die moeten bijdragen aan een betere samenwerking tussen eerstelijnszorg zoals huisartsen, tandartsen, verpleegkundigen, psychologen en kinesitherapeuten. Een Zorgraad stuurt een regionale zone aan en heeft vertegenwoordigers van elke beroepsvereniging in haar bestuur.

In de aanpak van de coronacrisis zijn de Zorgraden een grote sprong voorwaarts, maar het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers heeft ook scherpe kritiek. "Wij zijn totaal niet betrokken geweest bij het opstellen van draaiboeken over het coronavirus. Op lange termijn zijn de Zorgraden een belangrijke stap voor een betere eerstelijnszorg, maar over Covid-19 zijn wij niet geconsulteerd. We twijfelen niet aan de goede bedoelingen van de Vlaamse overheid, maar we willen de aanpak samen uitwerken. Nu staan we erbij en kijken ernaar."

Lokale zorgverstrekkers bieden hun kennis, netwerk en expertise aan om de Zorgraden te versterken: door hun fijnmazig netwerk kunnen ze wel degelijk een verschil maken. Er is volgens hen één noodzakelijke stap voor de Vlaamse overheid: "Ga met ons in gesprek, maak geen draaiboeken in onze plaats, zo kunnen we zorgverleners motiveren de handen uit de mouwen te steken bij een volgende opflakkering."

In het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers zijn vertegenwoordigd: De Algemene Pharmaceutische Bond, Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie, de Belgische Vereniging der Podologen, de Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen, Ergotherapie Vlaanderen, het Verbond der Vlaamse Tandartsen, het Vlaams Apothekersnetwerk, het Vlaams Artsensyndicaat, de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen, de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten, de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen, de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en de Vlaamse Vereniging van Logopedisten.

