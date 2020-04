Zorgverlener Elien (26) verontwaardigd: “Mensen stikken hier en ik zie vrienden nog altijd aan elkaar vragen om af te spreken” Redactie

17 april 2020

12u42

Bron: De Morgen 69 “Hoe komt het toch dat mensen blijven afspreken om samen te barbecueën en te aperitieven?” Zorgverlener Elien getuigt in een vlog van Linde Merckpoel over haar verontwaardiging. “Wij zien mensen sterven.”

Studio Brussel-presentatrice Linde Merckpoel vlogt de laatste tijd over het leven in coronatijden. Deze week sprak ze met de 26-jarige zorgverlener Elien omdat ze iets gemeen hebben: ze zijn ‘teleurgesteld, verontwaardigd en een klein beetje pissed’ over iedereen die de maatregelen tegen het coronavirus negeert. “Ik denk dat het komt omdat wij, iedereen buiten de zorgverlening, het monster niet kunnen zien. Het blijft zoiets vaag”, vermoedt Merckpoel. “Maar Elien kijkt het recht in de ogen.”

“Ik vind het frustrerend om te zien dat vrienden van mij nog steeds aan elkaar vragen om af te spreken”, zegt Elien in de wekelijkse vlog van Linde Merckpoel. Ze werkt als zorgverlener in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde. “Blijf gewoon thuis.”

“Ik verlies dagelijks patiënten”, zegt Elien. “Toen ik na enkele dagen recup terugkeerde naar het ziekenhuis, waren sommige patiënten overleden, terwijl ze toen ik vertrok nog oké waren. Mensen stikken hier, door ademnood. Daarom is het zo frustrerend dat mensen die ik ken hun voeten vegen aan de maatregelen.”

