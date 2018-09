Zorgt wettelijk verboden DNA-onderzoek eindelijk voor doorbraak in dossier Bende van Nijvel? kv

21 september 2018

16u33

Bron: Belga 0 De speurders in het dossier van de Bende van Nijvel hebben de toestemming gekregen gebruik te maken van zogenaamd coderend DNA om een doorbraak te forceren in het onderzoek. Dat is opmerkelijk want het is wettelijk eigenlijk niet toegelaten om gebruik te maken van coderend DNA in strafonderzoeken. Dat melden de kranten La Dernière Heure en La Libre Belgique. Het federaal parket, dat het onderzoek naar de Bende van Nijvel recent heeft overgenomen, geeft geen commentaar op de berichtgeving.

Het (menselijke) genoom bestaat uit coderende en niet-coderende stukken DNA-volgorde. Sequenties zijn coderend als ze genen bevatten met informatie voor de synthese van RNA (ribonucleïnezuur) en/of eiwitten. Daaruit kan de leeftijd, haarkleur, oogkleur en huidtype van een persoon opgemaakt worden, net als zijn aanleg om kaal te worden of een bepaalde ziekte te ontwikkelen. Het grootste deel is niet-coderend DNA, waarmee enkel de identiteit en het geslacht van een persoon kunnen worden bepaald.

In België kan enkel het niet-coderend DNA gebruikt worden in strafrechtelijke onderzoeken, maar in andere Europese landen, zoals Frankrijk of Groot-Brittannië, mogen speurders ook gebruikmaken van het coderende DNA.

Volgens La Libre Belgique en La Dernière Heure hebben de onderzoekers van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) recent de toestemming gekregen analyses van coderend DNA uit te voeren in het Bende-dossier. Hoe de Belgische wetgeving daarbij precies omzeild is en of er al analyses uitgevoerd zijn, konden de kranten niet achterhalen.

Het federaal parket wenste geen commentaar te geven over de berichtgeving in de pers.