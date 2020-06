Zorgpersoneel krijgt premie van 300 euro, personeel van woonzorgcentra valt uit de boot: “Niet meer dan een aalmoes” Joeri Vlemings Helena Lauwers

25 juni 2020

19u18

Bron: eigen berichtgeving, belga 3018 We hebben de voorbije maanden veel geapplaudisseerd voor de zorgsector, maar daar koopt het personeel helaas niets mee. De Kamer zet nu het licht op groen voor een eenmalige zorgpremie in de vorm van een horecacheque van 300 euro netto voor zorgpersoneel dat onder de bevoegdheid van de federale overheid valt. Het voorstel van de sp.a werd gisteren in het Vlaams parlement immers niet goedgekeurd. Personeel van woonzorgcentra valt zo uit de boot. De socialistische vakbond reageert teleurgesteld op het nieuws. “Deze eenmalige premie is leuk, maar het is niet wat wij gevraagd hadden”, aldus Jan Piet Bauwens, ondervoorzitter BBTK social-profit.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het was wachten op een concrete invulling van de zogenaamde zorgpremie voor de helden van de zorgsector, die harde weken en maanden achter de rug hebben tijdens de coronacrisis, die bovendien nog altijd niet voorbij is. Het voorstel van 300 euro netto werd gisteren in het Vlaams parlement door de meerderheidspartijen nog weggestemd, maar vandaag keurde de Kamer het wél goed. De respectievelijke regeringen zouden er 38 en 37,5 miljoen euro voor opzij moeten zetten. Het wetsontwerp over de voorlopige twaalfden werd in commissie Financiën van de Kamer in die zin aangepast.

De superkern gaf werkgevers eerder al dezelfde mogelijkheid om hun personeel een horecacheque van 300 euro te schenken als waardering voor het geleverde werk tijdens de coronaperiode, maar de werkgevers beslissen zelf of ze die al dan niet wensen uit te keren. “Uitgerekend ziekenhuizen, woonzorgcentra of centra voor geestelijke gezondheidszorg zitten door de crisis in slechte financiële papieren, waardoor het zorgpersoneel uit de boot zou vallen”, voorspelde sp.a-Kamerfractieleidster Meryame Kitir. “Je krijgt toch aan niemand uitgelegd dat uitgerekend het zorgpersoneel niet beloond zou worden om ons land draaiende te houden tijdens deze crisis.”

Ziekenhuispersoneel en thuisverplegers - in totaal 125.000 zorgverleners - zullen de zorgpremie nu zeker krijgen, zo besliste het federale parlement vandaag. Het personeel dat onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid valt - zoals het personeel van de woonzorgcentra - krijgt de zorgpremie niet, aldus de sp.a, omdat het Vlaamse parlement het voorstel gisteren niet goedkeurde. Dat zijn in totaal 127.000 zorgverleners.

In de commissie Financiën werd nog een tweede amendement van PS en sp.a goedgekeurd, waardoor 67 miljoen euro extra (200 miljoen op jaarbasis) toegewezen wordt aan het RIZIV voor bijkomende financiering van de geestelijke gezondheidszorg.

De 200 miljoen extra op jaarbasis dient om het systeem van eerstelijns psychologische bijstand te vereenvoudigen en hogere terugbetaling van de psychologische zorg te garanderen. In het huidige systeem van gedeeltelijke terugbetaling zijn de drempels veel te hoog. Voor de patiënt, maar ook voor de psycholoog. Een psycholoog moet zich ‘contracteren’ bij een 107-netwerk en moet dan werken aan een lager tarief dan in zijn gewone praktijk. De patiënt moet een voorschrift hebben van de huisarts of psychiater. Een voorschrift voor maximum vier sessies, die verlengd kunnen worden met nog eens vier sessies. Maar dan zit je al aan je maximum van acht sessies per jaar. Dit is ingewikkeld en niet transparant.

“Niet voldoende”

De socialistische vakbond BBTK reageert teleurgesteld op het nieuws. “De mensen in de zorg verdienen absoluut iets tastbaar naast het applaus. Zij hebben zich de afgelopen maanden keihard ingezet, en blijven ook nu nog alert voor het coronavirus en de gevolgen daarvan in de ziekenhuizen”, zegt Jan Piet Bauwens, ondervoorzitter BBTK social-profit. “Deze eenmalige premie is dan ook leuk, maar het is niet wat wij gevraagd hadden. Wij hebben tien jaar lang intensief gewerkt aan een nieuw baremasysteem voor de sector. Dat voorstel is intussen af en ligt bij minister De Block op tafel. De minister kent onze eisen: een herwaardering van de jobs in de zorgsector door middel van hogere lonen, meer personeel en betere arbeidsvoorwaarden. Er moet een echte herwaardering van de sector volgen, meer dan een eenmalige premie om op café te gaan.”

Bij de liberale vakbond ACLVB klinkt hetzelfde geluid: “Wat nu in het parlement bediscussieerd wordt, is niet wat nodig is om de sector te geven wat ze verdient. De eenmalige premie van 300 euro is een leuke extra, maar is zeker niet voldoende”, zegt Gert Van Hees van het ACLVB non-profit. “De overheid moet een substantiële inspanning doen. Vorige week werd uiteraard al een eerste stap in de goede richting gezet met het goedkeuren va het zorgpersoneelsfonds, maar wat nu op tafel ligt op vlak van de verloning in de zorg zal in dezelfde grootorde liggen als die 400 miljoen”, klinkt het.

“Laten we duidelijk zijn: die 300 euro is eigenlijk niet meer dan een aalmoes, een soort van voucher waarmee zorgkundigen op restaurant kunnen gaan”, zegt ook Margot Cloet, CEO van Zorgnet-Icuro, het Vlaams netwerk van zorgorganisaties. “In Nederland krijgen zorgkundigen 1.000 euro cash, dat is mooi, maar er zijn vooral structurele maatregelen nodig. Op federaal niveau zijn de gesprekken met de ministers van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Begroting flink gevorderd, we hopen snel te kunnen landen. Op Vlaams niveau zijn de onderhandelingen nog niet opgestart. Maar dat betekent dat zorgkundigen in ziekenhuizen, waar het federaal niveau over beslist, straks een betere verloning krijgen, een betere financiering en meer extra legale voordelen. Als dat op Vlaams niveau, waar de zorgkundigen in woon-zorgcentra onder vallen, niet wordt gevolgd, is dat niet verantwoorden, is dat zelfs ronduit denigrerend.”