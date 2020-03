Zorgnet-Icuro: "Woonzorgcentra komen in materiaalnood" Belga

23 maart 2020

12u38 0 De woonzorgcentra raken steeds meer in materiaalnood als gevolg van het nieuwe coronavirus, zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, de koepelorganisatie van zorginstellingen in Vlaanderen, maandag. De voorbije dagen was er al veel te doen rond de mondmaskers, maar nu ontstaan ook stilaan tekorten van zaken als handschoenen, schorten, beschermende kledij en brillen.

“In de woonzorgcentra brengen ze alles in gereedheid om de beste zorg te verlenen”, aldus Margot Cloet. “Als dit zo doorgaat, is er heel dringend nood aan extra materiaal. De woonzorgcentra zijn niet uitgerust zoals de ziekenhuizen. Ze hebben nood aan extra materiaal: handschoenen, beschermende kledij, schorten, brillen, materiaal om nieuwe infusen te steken. De woonzorgcentra zijn bereid om de opvang heel goed te organiseren, maar de overheid moet daarvoor het nodige doen.”

Volgens Cloet kreeg ze het afgelopen weekend verschillende signalen dat de woonzorgcentra in materiaalnood komen. “Als we die zaken nu niet organiseren, zullen zorgverleners het laten afweten.” Er zou op dit moment al een aanzienlijke uitval wegens ziekte zijn.

Verdeling mondmaskers

Maandag kwam er een nieuwe lading van 6 miljoen mondmaskers aan in ons land, waarvan het overgrote deel aangekocht is door Vlaanderen. Volgens Zorgnet-Icuro is het de bedoeling dat die naar de woonzorgcentra, gehandicaptenvoorzieningen, gezinszorg en thuisverpleging gaan. Voor de psychiatrische ziekenhuizen zou het voorlopig nog onduidelijk zijn of de bevoorrading van het federale, dan wel het Vlaamse niveau moet komen. Een lading van honderdduizend FFP2-maskers zou bezorgd worden aan revalidatieziekenhuizen.

“Vorige vrijdag heeft de federale regering al een verdeling opgezet richting onder meer de ziekenhuizen en de huisartsen. Met deze leveringen zullen de meest dringende noden op het vlak van mondmaskers voor de komende weken beantwoord zijn”, klinkt het in een persbericht van Zorgnet-Icuro.