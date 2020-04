Zorgnet-Icuro wil onderzoeken of gezonde rusthuisbewoners naar aparte opvangcentra kunnen PVZ

13 april 2020

19u56

Bron: Belga 3 Zorgkoepel Zorgnet-Icuro wil laten onderzoeken of niet-besmette bewoners van woonzorgcentra kunnen ondergebracht worden in aparte opvangcentra. Dat zegt Margot Cloet maandag, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, nu de resultaten binnensijpelen van de coronatests in de woonzorgcentra. Gezonde rusthuisbewoners zouden dan verzorgd worden door personeel dat ook negatief test op het nieuwe coronavirus.

Van zodra er een globaal beeld is van de situatie in de woonzorgcentra moeten er maatregelen komen, klinkt het. "Misschien moeten we er dan ook over nadenken of we een omgekeerde strategie kunnen hanteren, waarbij we mensen die nog gezond zijn uit die woonzorgcentra halen waar heel veel besmettingen zijn. Of in aparte centra gaan opvangen. Zodanig dat we daar kunnen garanderen dat ze gezond blijven en ook daar personeel kunnen bijzetten dat negatief test", zei Cloet aan de VRT-radio.

Aan Belga zegt Cloet dat het nog te vroeg is om meer in detail te treden hierover. Wel zou personeel dat negatief test en dus bij de gezonde rusthuisbewoners zou gezet worden bij een dergelijke strategie telkens vijf dagen of meer moeten inslapen in de centra, klinkt het. Vervolgens zouden ze afgelost worden door een ander team van zorgpersoneel.