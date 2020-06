Zorgnet-Icuro wil forse staatshervorming: “Het huidige systeem is op” IB

04 juni 2020

05u00

Bron: Belga 12 Zorgnet-Icuro, de grootste zorg­koepel van het land, stuurt aan op een verregaande staatshervorming. "Door de coronacrisis is het voor iedereen pijnlijk duidelijk geworden dat het huidige systeem op is", zegt topvrouw Margot Cloet vandaag in een interview met De Tijd.

Volgens Cloet is de versnippering van het zorgbeleid onhoudbaar. Ze pleit ervoor de bevoegdheden op één niveau onder te brengen en kiest voor de gewesten. "Bij het overhevelen van de kinder­bijslag is voor dat niveau gekozen. Dat heeft gewerkt. Laat ons hetzelfde doen voor de zorg."

De financiering wil Cloet wel grotendeels federaal houden, om de solidariteit in België niet onderuit te halen.

Coherent beleid

Indien zorg wordt overgeheveld naar de gewesten, zouden er nog slechts drie ministers verantwoordelijk zijn: een Vlaamse, een Waalse en een Brusselse. Zij kunnen een coherent beleid voeren in hun gewest, zonder al te veel rekening te houden met wat de anderen doen, meent Cloet. "Het zou veel vlotter verlopen als alles in één hand zit. En minder geld kosten, dat we vervolgens elders kunnen gebruiken.”