Zorgnet-Icuro pleit voor gefaseerde heropstart van niet-dringende zorg in ziekenhuizen LH

27 april 2020

14u56

Bron: Belga 2 Ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro pleit voor een gefaseerde heropstart van de niet-dringende zorg in de ziekenhuizen, aangezien er voldoende bedden beschikbaar moeten blijven voor Covid-19-patiënten. De koepel pleit om in eerste instantie te starten met raadplegingen en daghospitalisaties.

De Nationale Veiligheidsraad meldde vrijdag dat vanaf 4 mei de toegang tot de algemene en gespecialiseerde zorg geleidelijk zal worden uitgebreid. In de zorgsector werden al voor die beslissing adviezen ingewonnen om tot praktisch toepasbare richtlijnen te komen over types van activiteiten die in de komende weken kunnen worden heropgestart.

Zorgnet-Icuro pleit voor een gefaseerde heropstart van de niet-dringende zorg op zeer korte termijn, met een duidelijk plan van aanpak. "We pleiten om in eerste instantie te starten met de raadplegingen en de daghospitalisaties. Belangrijk hierbij is de uitrol van een testingstrategie voor de patiënten", klinkt het. "In een volgende fase kunnen de geplande klassieke hospitalisaties gradueel worden herstart. Wellicht zullen we voor de rest van 2020 niet kunnen komen tot een volledige ziekenhuisbezetting.”

Voorwaarden

Bij de heropstart van de activiteiten horen een aantal belangrijke voorwaarden. Zo is de heropstart van de activiteiten alleen mogelijk als er voldoende medicatie, personeel, beschermingsmateriaal en infrastructuur beschikbaar is om alle veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Ook mogen de ziekenhuizen die de afgelopen weken veel coronapatiënten hebben opgevangen en waar de heropstart dus trager verloopt, op financieel vlak niet afgestraft worden, en mogen ziekenhuisactiviteiten niet afgeleid worden naar privépraktijken.

Ook rond het aantal bedden zijn voorwaarden opgesteld. Zo moet elk ziekenhuis 25 procent van zijn erkende bedden op intensieve zorg permanent vrijhouden voor de opvang van Covid-19-patiënten, en moeten er ook nog eens zoveel bedden extra gecreëerd worden op intensieve zorgen voor coronapatiënten. Op de gewone afdelingen moeten vier keer zoveel bedden voor coronapatiënten worden vrijgehouden als er op intensieve zorgen zijn voor Covid-19-patiënten. En binnen de tien dagen moet die gereserveerde capaciteit verdubbeld kunnen worden, zodat de ziekenhuizen steeds voorbereid zijn op een eventuele volgende piek van de epidemie.

"Deze voorwaarden zijn het resultaat van overleg in de sector, en de ziekenhuizen bekijken nu hoe ze zich gaan organiseren", zegt woordvoerster van Zorgnet-Icuro Lieve Dhaene. De sector houdt er ook rekening mee dat de maatregelen nog teruggeschroefd kunnen worden als bijvoorbeeld het aantal ziekenhuisopnames voor coronapatiënten opnieuw zou stijgen.

