Zorgnet-Icuro haalt uit naar BEFEZO: "Geen paniek zaaien bij zorgpersoneel” JG

14 april 2020

16u57

Bron: Belga 0 Werkgeversfederatie van de zorgsector, Zorgnet-Icuro, roept de Belgische Federatie voor Zorgkundigen (BEFEZO) op niet langer beroepsgroepen en sectoren tegen elkaar op te zetten, nadat BEFEZO met beschuldigende vinger had gewezen naar de werkgevers over een gebrek aan beschermingsmateriaal en aan specifieke scholing van de zorgkundigen in de woonzorgcentra. "We moeten nu het hoofd koel houden, en geen paniek gaan zaaien bij het zorgpersoneel", zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet.

Vandaag haalde de Belgische Federatie voor Zorgkundigen, BEFEZO, uit naar de werkgevers en werkgeverskoepels van zorgvoorzieningen. Zorgkundigen zouden niet genoeg vorming hebben gekregen over de beschermingsmaatregelen en preventie bij COVID-19. Daarnaast zou het beschermingsmateriaal ontoereikend zijn en zou er onvoldoende ondersteuning zijn van verpleegkundigen of ander zorgpersoneel uit de ziekenhuizen. Volgens BEFEZO lag de verantwoordelijkheid bij de werkgevers.

"Ik vrees dat dergelijke beschuldigende taal naar werkgevers en naar de ziekenhuizen alleen maar contraproductief zal werken in plaats van bij te dragen aan een oplossing", aldus Cloet. “De zoektocht naar voldoende beschermingsmateriaal voor het personeel is een voortdurende bekommernis. Over dit probleem hebben we ook permanent overleg met de overheden. Durven stellen dat het gebrek aan beschermingsmateriaal de schuld van de directie is, is werkelijk een brug te ver en een slag in het gezicht van de directies die al weken 24 uur per dag en 7 op 7 aan het werken zijn. We pikken dit niet.”

Ongehoord

Cloet vindt het ook ongehoord om met een beschuldigende vinger naar de ziekenhuizen te wijzen. "Ook in de ziekenhuizen is het alle hens aan dek om de zorg voor hun patiënten zo goed mogelijk te waarborgen, rekening houdend met de richtlijnen."

Daarnaast zou de koepel voor een samenwerking tussen ziekenhuizen en woonzorgcentra vorige week al hebben overlegd met de federale en Vlaamse overheid. Een dergelijke samenwerking zou bijvoorbeeld al aan de gang zijn in Leuven, Tienen, Brussel, Gent en Waregem. Daar gaan teams ter plaatse om advies te geven. "Waar nodig worden ziekenhuishygiënisten ingeschakeld in de mate van het mogelijke. Er zijn ook teams van Artsen zonder Grenzen die ter plaatse gaan, evenals het team Infectieziekten van de Vlaamse overheid", aldus de werkgeversfederatie.

