Zorgkundigen luiden de alarmbel: meer zieken, te weinig tests en nog altijd tekort aan materiaal

“Alsof je een soldaat naar de oorlog stuurt zonder geweer”

Marc Coppens

01 april 2020

19u41

De rek is er uit, het elastiek staat op springen: dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van de Belgische Federatie voor Zorgkundigen (Befezo). Twee op de drie zorgkundigen geven aan dat er nog altijd onvoldoende materiaal is om zich te beschermen. Maar liefst 94 procent is bang om zelf ziek te worden. Ruim vier op de tien zorgkundigen zeggen een collega te hebben die besmet werd met het coronavirus. “Ik ben nog gezond, maar elke dag vertrek ik geënerveerd naar mijn werk”, zegt een verpleegster van een woonzorgcentrum in Zuid-Oost-Vlaanderen.