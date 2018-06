Zorgkundige laat bejaarde vrouw banaan "bevredigen": twee jaar cel met uitstel Nele Dooms

25 juni 2018

11u10 11 Een zorgkundige uit Dendermonde heeft twee jaar cel met uitstel en tien jaar beroepsverbod gekregen omdat ze filmpjes maakte van bejaarden om met hen te spotten. Op het ogenblik van de feiten werkte ze in een woonzorgcentrum. Haar collega, die van de filmpjes zou geweten hebben, kreeg 1 jaar cel met uitstel.

De filmpjes en foto’s die de zorgkundige in de loop van 2017 maakte, tarten alle verbeelding. Zo bracht de beklaagde een bejaarde vrouw in beeld terwijl ze die een banaan liet ‘bevredigen’. Ze filmde ook bewoners die niet uit hun bed geraakten of met een luier op toilet zaten. “U had ze beter kunnen helpen in plaats van hen te filmen”, merkte de rechter daarover op. Beelden toonden ook hoe bejaarden in de douche door een collega de stralen water extra lang in het gezicht en in de schaamstreek kregen.

Ook die collega stond mee terecht. Hoewel de beklaagde ontkent dat ze wist dat er gefilmd werd, kreeg ze toch 1 jaar met uitstel.

”Dit zijn bijzonder zwaarwichtige en schrijnende feiten, waarbij misbruik gemaakt wordt van kwetsbare mensen”, zei de procureur tijdens de behandeling. “Het doet ook vragen rijzen of de vrouw wel geschikt is voor deze job. Daarom vorder ik ook vijf jaar beroepsverbod als zorgkundige.”

Al eerder over de schreef

De vrouw in kwestie is momenteel thuisverpleegster, maar zal die functie door het uitgesproken beroepsverbod dus moeten opzeggen. Nadat de feiten aan het licht kwamen, had ze in overleg met het rusthuis onmiddellijk ontslag genomen uit Mariatroon. Tijdens haar diensttijd was het niet de enige keer dat ze over de schreef ging. Ze kreeg eerder al verschillende waarschuwingen, na klachten dat ze onrespectvol om zou gaan met bejaarden.

De beklaagde, die een blanco strafblad heeft, betwiste de feiten nooit, maar had haar eigen uitleg voor de rechter klaar. “Het was niet de bedoeling om met deze mensen te lachen”, zei ze. “De filmpjes waren bedoeld om collega’s te briefen over de medische toestand van bewoners. Sommigen van hen waren psychiatrisch patiënt en spraken niet meer. Ik moest weten wat ze nog konden en wat niet. Ik heb de beelden overigens nooit verspreid, alleen maar naar collega’s gestuurd. Ik besef nu wel dat dit niet door de beugel kan, maar stond er op dat moment niet bij stil.”

De uitleg viel niet echt in goede aarde bij rechter Mieke Burtstraen. Die haalde tijdens haar verhoor fel uit naar de beklaagde.

”Deze bejaarde mensen verdienen respect in plaats van spot”, zei de rechter. “Als u beweert dat het niet de bedoeling was om ze uit te lachen, wat was het dan wel? Ik zie geen enkele reden om zo’n beelden te maken. Ieder van ons hoopt om oud te worden en met beste zorgen omringd te worden. Deze manier van handelen beschaamt het vertrouwen dat er moet zijn.”