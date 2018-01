Zorginstellingen vragen meer tijd tussen aanvraag en uitvoering euthanasie bij psychiatrische patiënten SI

28 januari 2018

15u50

Bron: Belga 0 Er is vandaag te weinig tijd tussen de aanvraag en de uitvoering van euthanasie bij niet-terminale psychiatrische patiënten. Dat vindt Zorgnet-Icuro, de grootste koepel van zorginstellingen van het land. "De termijn tussen verzoek en uitvoering moet worden opgetrokken van een maand naar een jaar", klinkt het in een advies van de zorginstellingen.

Het wetenschappelijke ethisch advies van Zorgnet-Icuro kwam er na ervaringen in de praktijk, vertelt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet. "Uit de praktijk blijkt dat er voor dergelijke gevallen van euthanasie te weinig handvaten zijn voor de instellingen." De huidige wetgeving biedt die 'handvaten' niet, luidt de kritiek. "De grootst mogelijke zorgvuldigheid en terughoudendheid is aangewezen bij euthanasie van psychiatrische patiënten. De huidige wet biedt daartoe onvoldoende garanties."

Concreet vinden de zorginstellingen dat de huidige termijn van een maand tussen aanvraag en uitvoering van euthanasie veel te kort is. "Er moet worden nagegaan of de patiënt wel de juiste therapie kreeg, er moet worden gesproken met de naasten, er moet psychiatrisch advies komen, er moet worden bekeken of de zorg niet aangepast kan worden. Eén maand is daar veel te kort voor."

Aanpassing van de wet

Zorgnet-Icuro vraagt daarom een aanpassing van de wet en het optrekken van de termijn tussen aanvraag en uitvoering van een maand naar een jaar. Een andere eis is de verplichte consultatie van twee psychiaters, die beiden een bindend advies moeten geven. Vandaag moet de behandelende arts maar één psychiater consulteren, wiens advies bovendien niet bindend is. De zorginstellingen vragen ook dat er minstens één psychiater deel zou uitmaken van de federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie.

Volgens de meest recente cijfers waren er in 2015 2.022 gevallen van geregistreerde euthanasie, waarvan 63 bij niet-terminale psychiatrische patiënten. Maar volgens Cloet is er een onderaanmelding van euthanasiegevallen. "Niet alle gevallen worden systematisch gemeld".