Zorginspectie vernietigend voor rusthuis Nieuwpoort: "Wansmakelijke grap met jonge collega" Bart Boterman

20u28

Bron: Eigen berichtgeving 194 VTM Nieuws Het rusthuis WZC De Zathe in Nieuwpoort. Een nieuw rapport van de Zorginspectie is vernietigend voor de hoofdverpleegkundige van WZC De Zathe in Nieuwpoort en diens collega na de mensonterende toestanden in oktober, die eerder al in het nieuws kwamen.

“De verzorging gebeurde op een onrespectvolle manier, de waardigheid van de bewoner werd niet gerespecteerd en men kan onvoldoende aantonen dat de nodige maatregelen genomen werden om de veiligheid van de bewoners, rekening houdend met hun toestand, te waarborgen”, stelt het rapport. Bovendien is er een tweede element in de klacht: pestgedrag ten aanzien van een collega.

Anus

Uit het verslag blijkt dat de hoofdverpleegkundige en een collega bij wijze van wansmakelijke grap een jonge, nieuwe verpleegkundige ertoe aan hebben gezet om een aerosolbehandeling toe te dienen op de anus van een dementerend persoon.

“De jonge verpleegkundige werd wijs gemaakt dat er een nieuwe therapie werd voorgeschreven door de dokter. De therapie bestond erin om een aerosoltherapie toe te passen op het achterste van de bejaarde man en dit zogezegd om de stoelgang te bevorderen. Na aandringen en door de overredingskracht van de hiërarchische meerdere, hoofdverpleegkundige en de collega heeft deze jonge verpleegkundige deze wansmakelijke handeling uitgevoerd op de bejaarde”, aldus het verslag.

Dienst Welzijn op het werk voert nu ook onderzoek naar het pestgedrag ten aanzien van de jonge, nieuwe collega. Die laatste stapte, nadat ze besefte dat ze werd beetgenomen, met het verhaal naar de OCMW-secretaris. De directeur was namelijk afwezig.

Uiteindelijk werden de hoofdverpleegkundige en diens collega pas na tien dagen over de feiten op het matje geroepen door de directie. Dat is een lange periode, volgens het verslag. Er is intussen een extern adviesbureau voor de zorgsector aangesteld om de afdeling door te lichten en waarden en normen aan te scherpen. Ook is er psychologische hulp voor de jonge verpleegster.