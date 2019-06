Zorgen bij de fruitboeren: zware hagelschade, en nu nog eens die hitte ADN

21 juni 2019

16u32

Bron: Belga 0 De hagelschade bij de fruittelers in Limburg is dit jaar groter dan vorig jaar. Zo is een deel van het fruit alleen nog voor industrie geschikt. Dat bevestigt het Proefcentrum Fruitteelt aan Belga. Ook de voorspelde hitte baart de fruitboeren zorgen.

Volgens het Proefcentrum Fruitteelt is er bij veel fruitboeren hagelschade. "Het blijkt toch dat er heel wat percelen zijn verhageld. Mijn inschatting is dat er een grotere oppervlakte is verhageld dan vorig jaar, maar we hebben geen exacte cijfers. Er zijn percelen waarbij het fruit alleen nog voor industrie geschikt is", zegt Jef Vercammen van het Proefcentrum Fruitteelt. "Het is moeilijk om een percentage op te kleven, want het is wisselvallig doordat de hele tijd een ander gebied hagel krijgt."

Ook de voorspelde hitte wordt zeker niet verwelkomd door de fruittelers. "Niet alleen voor de mensen die erin moeten werken, maar het kan ook zonnebrand veroorzaken, bijvoorbeeld bij appels en peren. Er zijn weinig maatregelen tegen te treffen, dus het is moeilijk om het fruit te beschermen", legt Vercammen uit. "Het zou ook vrij droog zijn, maar hopelijk wordt het niet zo warm als men aangeeft. Het risico op onweer en hagel zou wel vrij klein zijn.”