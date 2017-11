Zorgcentrum vrijgesproken voor dood patiënte (59) die op bed was vastgebonden Jeffrey Dujardin

Bron: Eigen berichtgeving 0 Sarah Vandoorne Myriam Lenssens (59) overleed op 11 augustus 2014. De vrouw was op bed vastgemaakt met een buikriem. Ze slaagde er echter in zich deels te bevrijden, maar raakte verstrengeld in de riem en stikte. Het Hof van Beroep heeft vzw De Heide uit Merelbeke vrijgesproken. De vzw bleef volhouden niet verantwoordelijk te zijn voor de dood van patiënte Myriam Lenssens uit Denderhoutem. In eerste aanleg werd de vereniging nog veroordeeld tot een boete van 12.000 euro.

De 59-jarige Myriam Lenssens uit Denderhoutem overleed op 11 augustus 2014 door een acuut orgaanfalen. Ze leed aan de ziekte van Huntington, een zeldzame ziekte die zich onder meer uit in schokkerige en onvrijwillige bewegingen. In De Heide werd de vrouw op het bed vastgemaakt met een buikriem. Ze slaagde er echter in zich deels te bevrijden, maar raakte verstrengeld in de riem en stikte. De vzw werd veroordeeld tot een boete van 12.000 euro in eerste aanleg maar ging in beroep. De vereniging stelt dat niet is aangetoond dat de vrouw stikte. “Het is mogelijk dat er eerst een hartfalen was en dat ze dan onderuit gezakt is tot de positie waarin ze ’s morgens werd gevonden.”

Noodlot

Volgens advocaat Filip Van Hende, die de directeur van de vzw verdedigt, bestaat er niet zoiets als 100 procent veiligheid. “Mensen kunnen tegenwoordig het noodlot niet meer aanvaarden, er moet een schuldige zijn.”

Haar dochter Berlinda De Rouck vertelde in eerste aanleg nog over nalatigheid. "Er werd niet voor mama gezorgd. Dat merkte ik vooral toen ik onverwacht op bezoek kwam: ze lag te schreeuwen in haar bed, zag er helemaal vuil uit... dat kan toch niet?" Haar advocate herhaalde deze feiten in beroep.

Vandaag kwam de vrijspraak voor de vzw in beroep. De verpleegster die betrokken was in de zaak heeft een opschorting van straf gekregen voor drie jaar gekregen.