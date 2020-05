Zorg en Gezondheid: “Vorige week dagelijks zowat 600 oproepen voor contacttracing” LH

25 mei 2020

15u53

Bron: Belga 0 Vorige week gebeurden dagelijks zowat 600 oproepen voor contacttracing. Dat zegt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het intergewestelijke comité tracing is momenteel bezig met de uitwerking van een systeem waarbij de contactonderzoekers ook binnenkomende oproepen zouden kunnen ontvangen.

De contactonderzoekers bellen besmette personen op, zodat ze kunnen nagaan met wie deze personen contact hebben gehad en om een verdere verspreiding van het coronavirus wordt vermeden.

Het callcenter van het Agentschap Zorg en Gezondheid deed vorige week dagelijks een 600-tal oproepen, zegt woordvoerder Joris Moonens. Het is volgens hem nog niet helemaal duidelijk wat die telefoontjes precies opleverden.



Vandaag zijn er voor Vlaanderen ongeveer 450 contactonderzoekers aan de slag. Dat zijn er heel wat minder dan de 1.200 waar oorspronkelijk op werd gemikt. "Het aantal verschilt wat van dag tot dag, maar is op dit moment zeker ruim voldoende. We willen die groep voorlopig aanhouden, omdat het nog niet duidelijk is hoe de situatie zal evolueren.”

Huisbezoeken

Wat betreft huisbezoeken: dat zijn er op dit moment zo'n 30 à 50 per dag. Met die huisbezoeken worden de contacten verder in kaart gebracht.

Volgens Moonens is het intergewestelijke comité tracing momenteel bezig met de uitwerking van een systeem waarbij het callcenter ook binnenkomende oproepen zou kunnen ontvangen. Dat zou betekenen dat mensen hen zouden kunnen opbellen als ze bijvoorbeeld willen signaleren dat ze met iemand in contact zijn gekomen, waar ze aanvankelijk niet aan gedacht hadden. "Dat zit in de pijplijn, maar vraagt veel technisch werk", zegt hij. Wanneer dat systeem er zal zijn, is dus nog niet duidelijk.

