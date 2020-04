Zorg en Gezondheid: “Twintigtal woonzorgcentra met grotere uitbraken” RL

05 april 2020

21u30

Bron: Belga, VRT NWS 102 UPDATE In een twintigtal Vlaamse woonzorgcentra zijn er grotere uitbraken van het coronavirus. Dat bevestigt Joris Moonens van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Onder meer in het wzc Den Bogaet, in de Grimbergse deelgemeente Humbeek, is de toestand ernstig. Dat zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) van Grimbergen. Verschillende patiënten zijn overleden, enkele verplegers zijn ziek geworden en nu is ook de directeur in het ziekenhuis opgenomen. De gemeente steekt nu een handje toe en maandag gaat er een crisismanager aan de slag.

In Den Bogaet verblijven zo’n 120 bewoners. De afgelopen dagen zijn er vier van hen overleden aan de gevolgen van het virus, twee mensen bevinden zich nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ook enkele personeelsleden zijn ziek geworden en onlangs is ook de directeur van het woonzorgcentrum met symptomen opgenomen in het ziekenhuis.

In het woonzorgcentrum is de eetzaal ingericht om zieke mensen te verzorgen. Om de privacy van de patiënten te garanderen, zijn de ramen met lakens afgedekt. Er zijn momenteel acht mensen getest, allemaal positief. Het was tot nu toe niet mogelijk om meer testen uit te voeren. Vanaf dinsdag moet daar verbetering in komen.

Eenmanszaak

“Het was een eenmanszaak en door het wegvallen van de directeur was er even niemand die de leiding had”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). “Er is nu wel iemand die tijdelijk crisismanager is en maandag gaat een nieuwe crisismanager aan de slag, zoals voorzien door het Agentschap Zorg & Gezondheid. Een aantal dokters hebben al hulp geboden en vanuit de gemeente hebben we ook een aantal zaken in gang gestoken. Zo hebben we een bedrijf gezocht en gevonden dat vanaf maandag er zal gaan poetsen. We bekijken ook of we administratieve ondersteuning kunnen bieden, al was het maar iemand die de telefoons kan beantwoorden, zodat het andere personeel dat niet hoeft te doen.”

Joris Moonens van het Agentschap Zorg & Gezondheid legt uit dat er elke dag een rapportage vanuit de woonzorgcentra is over het aantal bewoners en personeelsleden dat symptomen vertoont. Daaruit blijkt dat er momenteel een twintigtal woonzorgcentra zijn die met grotere aantallen kampen. “Dat wil niet zeggen dat die allemaal in de problemen zitten. Sommige directies hebben nog geen personeelsproblemen, andere wel”, verduidelijkt hij. Op basis van de inschattingen neemt het Agentschap Zorg en Gezondheid nu ook zelf contact op met de woonzorgcentra om de situatie te evalueren.