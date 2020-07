Zorg en Gezondheid bekijkt of verplichte thuisisolatie juridisch mogelijk is JTO

29 juli 2020

17u19

Bron: Belga 0 Het Agentschap Zorg en Gezondheid bekijkt momenteel of het juridisch mogelijk is om een thuisisolatie te verplichten voor coronapatiënten, op vraag van de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx. “Dit botst op de eeuwige tweestrijd in deze crisis tussen de basisrechten van personen en het beschermen van de collectieve volksgezondheid”, zegt woordvoerder Joris Moonens vandaag.

Maandag raakte bekend dat Berx het agentschap heeft opgedragen om elke persoon die positief test op het coronavirus een bevel tot “stringente thuisisolatie” te geven, en om toe te zien op de naleving daarvan. Die vraag heeft ze op de persconferentie van vandaag over de maatregelen in haar provincie nog eens herhaald.

Volgens Moonens is een bevel tot isolatie normaal een zeer verregaande uitzonderingsmaatregel. Het wordt door artsen enkel toegepast in zeer individuele situaties, zoals bij een tuberculosepatiënt met weglooprisico. “Dat op een meer structurele manier doen, vraagt onderzoek naar wat de juridische mogelijkheden zijn”, aldus de woordvoerder.

Hij wijst erop dat er in Antwerpen alleen al honderden coronapatiënten zijn. “Wil je dat opleggen en handhaven, dan moet je een systeem vinden dat je op lokaal niveau kan toepassen. Dat impliceert dat je lokale diensten toegang geeft tot patiëntengegevens”, aldus Moonens, die uitlegt dat dit bekommernissen over individuele rechten met zich meebrengt. “De vraag is gesteld, en we onderzoeken of we op die vraag kunnen ingaan”, klinkt het.