Zorg en Gezondheid: “20-tal woonzorgcentra met grotere uitbraken” RL

05 april 2020

17u34

Bron: VRT NWS 2 In een 20-tal Vlaamse woonzorgcentra zijn er “grotere uitbraken” van het coronavirus. Dat bevestigt het Agentschap Zorg en Gezondheid aan VRT NWS. “In enkele woonzorgcentra is de situatie problematisch”, klinkt het.

Een van de “problematische” rusthuizen is Den Bogaet in Humbeek in Vlaams-Brabant. Daar zijn de afgelopen dagen 4 mensen gestorven aan de gevolgen van het longvirus. Twee mensen zijn nog in kritieke toestand. Ook de directeur van het woonzorgcentrum is met symptomen opgenomen in het ziekenhuis.

8 coronatesten, 8 keer positief

In het wzc is de eetzaal ingericht om zieke mensen te verzorgen. Om de privacy van de patiënten te garanderen, zijn de ramen met lakens afgedekt. Er zijn momenteel 8 mensen getest, alle acht positief. Het was tot nu toe niet mogelijk om meer testen uit te voeren. Vanaf dinsdag moet daar verbetering in komen.

Ook heerst een groot tekort aan personeel, omdat een groot deel ziek is en een ander groot deel bang is om te komen werken. Wel komen steeds meer artsen helpen.