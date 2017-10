Zoon verdacht van vadermoord in Stoumont MV

15u41

Bron: Belga 0 photo_news In het Luikse Stoumont is zaterdag het lichaam aangetroffen van een zestiger. Zijn zoon zou bekend hebben de man te hebben gedood, zo is vernomen bij het parket van Verviers.

De man was sinds vrijdagavond vermist. Zaterdagvoormiddag werd zijn lichaam aangetroffen op een weg in het gehucht Chession (Stoumont). Het parket en het gerechtelijk labo gingen ter plaatse. De aangetroffen verwondingen deden de speurders uitgaan van een misdaad.



De zoon van de zestiger werd opgepakt. De 31-jarige man leefde met zijn moeder in Stoumont. Hij heeft bekentenissen afgelegd en zal worden voorgeleid.