Zoon van vermiste Marie: "Het is niet te geloven, net zoals in een film"

31 juli 2019

15u54

Bron: VTM Nieuws

Marie Corine Bastide zat zes dagen en zes nachten lang gekneld in haar auto. Ze zat vast, zonder eten of drinken, tijdens de hittegolf. Het was de regen van afgelopen weekend die haar gered heeft. “Aan de telefoon heeft ze me verteld dat de auto begon onder te lopen en dat ze regenwater kon drinken. Het is niet te geloven, ‘t is zoals in de film,” getuigt haar zoon Hadrien (18).

Marie was op dinsdagavond 23 juli gaan tanken in Awans, bij Luik, en niet meer teruggekeerd naar huis. Onderweg was de vrouw van de weg geraakt en zat ze al die tijd gekneld in haar wagen.

Op dit moment herstelt Marie in het ziekenhuis van haar zware verwondingen.