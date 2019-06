Zoon van slachtoffer mijnramp in Marcinelle wil formele erkenning via DNA-test

17 juni 2019

Bron: Belga

De zoon van een van de zeventien slachtoffers van de mijnramp in Marcinelle wil zich 63 jaar na de feiten formeel laten erkennen als de zoon van een slachtoffer van die ramp. Dat heeft de man vandaag op een persconferentie in Charleroi gezegd. Hij wil de verwantschap met een begraven lichaam dat mogelijk zijn vader zou zijn, via een DNA-test laten vaststellen.