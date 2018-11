Zoon van haatimam uit Dison die opriep christenen te doden, in gesloten centrum geplaatst in afwachting van uitwijzing ADN

21 november 2018

16u24

Bron: Belga 0 De zoon van de haatimam uit Dison, die twee jaar geleden in opspraak kwam met een filmpje waarin hij opriep om christenen te vermoorden, is vandaag in een gesloten centrum geplaatst in afwachting van zijn uitwijzing naar Nederland. Dat is vernomen bij het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

De zoon van de haatpredikant werd in 2016 opgenomen in een inrichting in Kasteelbrakel (Waals-Brabant) nadat er een filmpje was opgedoken waar hij vanuit Verviers oproep tot het doden van christenen. Hij volgde in de instelling een deradicaliseringsprogramma.

De betrokkene is intussen meerderjarig en beschikt over de Nederlandse nationaliteit. Staatssecretaris Francken had recent aangegeven dat hij wachtte op de laatste gerechtelijke beslissingen om een uitwijzingsprocedure te lanceren. "Hij is in een gesloten centrum om zijn uitwijzing naar Nederland voor te bereiden. De Nederlandse autoriteiten zijn verwittigd", verduidelijkte het kabinet-Francken vandaag.