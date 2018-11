Zoon van haatimam Dison het land uitgezet mvdb

30 november 2018

13u32

Bron: Belga 0 De zoon van de haatimam uit Dison, vlak bij Verviers in de provincie Luik, is vandaag het land uitgezet. Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op Twitter.

De jongeman kwam twee jaar geleden in opspraak met een filmpje waarin hij opriep om christenen te vermoorden. Hij werd toen opgenomen in een inrichting in Kasteelbrakel (Waals-Brabant) waar hij een deradicaliseringsprogramma volgde. De betrokkene is intussen meerderjarig en beschikt over de Nederlandse nationaliteit.