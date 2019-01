Zoon van Danny Vanhamel riskeert half jaar cel voor verkeersagressie ADN

De zoon van Danny Vanhamel, ontvoerder van Anthony De Clerck, stond vandaag in de Hasseltse correctionele rechtbank terecht voor verkeersagressie.

De feiten gebeurden op 1 april 2016. Vanhamel zat als passagier in de wagen van zijn moeder, waar een kameraad achter het stuur zat. Wesley had toen een rijverbod lopen. Op een gegeven moment haalden ze het voertuig van het slachtoffer in. De voorbijgestoken persoon flikkerde met zijn lichten. De twee wagens kwamen tot stilstand en de bestuurders stapten uit, waarna ze op de vuist gingen.

Zoon Vanhamel wilde naar eigen zeggen alleen maar tussenbeide komen in de vechtpartij. Hij vertelde de rechter dat hij, nu hij dertig jaar oud is, komaf heeft gemaakt met zijn jeugdzonden. “De laatste jaren ben ik niet meer met het gerecht in aanraking gekomen,” aldus de 30-jarige. De strafrechter confronteerde hem fijntjes met zijn 25 veroordelingen door de politierechtbank, onder meer in november 2017. “Die boetes betaal ik allemaal netjes af,” zei de Zonhovenaar. “Vroeger nam ik het altijd op voor mijn kameraden, maar hier ben ik eerlijk. Ik wilde er alleen tussen gaan,” voegde hij toe.

Zijn advocate Caroline Curtis wilde de rechtbank duidelijk maken dat het strafverleden van haar cliënt geen rol mocht spelen bij de beoordeling van de zaak. Ze voegde eraan toe dat de twee automobilisten elkaar uit het drugsmilieu kenden. De openbare aanklager meende dat het opzettelijk uitdelen van slagen bewezen was. Voor Wesley en zijn maat werd een celstraf van elk zes maanden en een boete gevraagd. Ze gaan allebei voor de vrijspraak. Het vonnis volgt op 5 februari.