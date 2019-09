Zoon (38) van vermoord koppel kwam volgens de autopsie niet om door criminele daad AW

13 september 2019

16u34

Bron: Belga 0 Uit de autopsie op het lichaam van Benny R., de zoon van Lena Vangheluwe (66) - de vrouw die samen met haar echtgenoot Henri Vanlerberghe (69) omgebracht werd in het Henegouwse Thimougies (Doornik) - blijkt dat hij niet omkwam door een criminele daad. Dat meldt het Oost-Vlaamse parket, dat verder geen details over de zaak geeft.

De moeder van Benny R., Lena Vangheluwe en haar echtgenoot Henri Vanlerberghe werden vrijdag 6 september vermoord teruggevonden in hun woning in Thimougies, een dorpje net over de taalgrens. Ze genoten er van hun pensioen maar werden vorige week met verschillende messteken om het leven gebracht. Het was een neef van het koppel die de ontdekking deed.

Het lichaam van de zoon werd een dag eerder, donderdag 6 september, uit de Schelde gehaald in Oudenaarde, vermoedelijk na een wanshoopsdaad. Het gaat om een zoon uit het eerste huwelijk van de vrouw. De Oudenaardse afdeling van het Oost-Vlaamse parket stelde dat er voorlopig geen aanwijzingen waren van kwaad opzet, en meldt vrijdag dat de man niet omkwam door een criminele daad of door tussenkomst van derden. Het ging vermoedelijk om een wanhoopsdaad, maar dat kan het parket niet bevestigen.

Het onderzoek moet uitwijzen of de zoon iets te maken had met de dood van het koppel. Het lichaam van de zoon werd ontdekt voor de lichamen in Doornik, maar mogelijk was het echtpaar al eerder omgebracht.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.