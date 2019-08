Zoon (32) probeert eigen moeder te wurgen omdat koelkast niet is aangevuld kg

05 augustus 2019

16u56

Bron: Belga 2 Een man met gedragsproblemen heeft gisteren in het Luikse Fexhe-le-Haut-Clocher zijn moeder proberen te wurgen. Dat heeft het parket van Luik bekendgemaakt. De verdachte kampt met bipolariteit en heeft moeite om zijn woede te beheersen. Hij zou agressief zijn geworden toen hij zag dat de koelkast niet was aangevuld.

In zijn woede probeerde de 32-jarige man zijn moeder te wurgen en gaf hij haar kopstoten. De vader verwittigde de politie, die de dertiger in het tuinhuis aantrof.



Tijdens zijn verhoor legde hij uit dat hij uitvloog na een opeenstapeling van gebeurtenissen. Hij gaf toe dat hij de kaak van zijn moeder had gegrepen, zonder erin te knijpen. Hij zei spijt te hebben van het gebaar maar niet van de krachttermen die hij haar naar het hoofd slingerde. De man gebruikt overigens ook 10 gram cannabis per week.



De 60-jarige vrouw bekende dat ze doodsbang is voor haar zoon, want het was niet de eerste keer dat hij haar aanviel.