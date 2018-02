Zoon (19) die moeder levensgevaarlijk verwondde niet langer in de cel: "Haar been is er half af" TTR

01 februari 2018

15u23

Bron: Belga 0 De Brugse strafrechter heeft een 19-jarige jongeman uit Gistel veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf met uitstel voor slagen en verwondingen op zijn moeder. Tijdens een discussie over een zakje cannabis stak hij haar met een lichtarmatuur. Het parket had de internering gevraagd.

In de nacht van 29 op 30 juni 2017 belde B.G. zelf in paniek naar de hulpdiensten. "Haar been is er half af", vertelde hij. Ter plaatse vonden ze het slachtoffer in een grote plas bloed, waardoor ze eerst dachten aan een open beenbreuk. De vrouw kon vlak voor ze het bewustzijn verloor nog zeggen dat haar zoon de dader was. Onder invloed van alcohol en cannabis liet B.G. zich niet zonder slag of stoot inrekenen door de politie.

Het onderzoek maakte duidelijk dat de jongeman kwaad was geworden toen hij dacht dat zijn moeder zijn drugs had afgenomen. Tijdens dat conflict trok hij een leeslamp los en stak met de lichtarmatuur in haar kuit. Volgens de gerechtspsychiater was G. ontoerekeningsvatbaar, waardoor de procureur de internering vorderde.

De verdediging merkte op dat de raadkamer die internering al had afgewezen. Meester Mieke Byttebier legde uit dat haar cliënt zich verzoend heeft met zijn moeder. Volgens de advocate moet de jongeman onder strikte voorwaarden behandeld worden voor zijn angststoornissen. De rechter volgde dat pleidooi en veroordeelde hem tot drie jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Na zeven maanden voorhechtenis mag de beklaagde in principe donderdagavond de gevangenis verlaten.