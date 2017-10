Zoo- en Planckendaelbewoners schitteren op eigen Youtube-kanaal: "Dieren en Youtube zijn een match made in heaven" Dieter Lizen

05u00 0 Planckendael De beelden van de bevalling van giraffe Magara trokken zelfs tot in de Verenigde Staten kijkers. De Zoo en Planckendael lanceren elk een eigen Youtube kanaal waar ze de rode loper uitrollen voor hun filmsterren, de dieren. Van bevallingen bij de olifanten over 'lunch-filmpjes' uit de keuken van het apenverblijf tot een luiaard in slow motion, je zal het allemaal gratis kunnen bekijken, waar en wanneer je wil. De pinguïns, een giraf en de ringstaartjes meten zich alvast Hollywood-allures aan in de aankondigende affichecampagne.

Wie graag Oscarlijstjes bijhoudt, neemt best pen en papier. Niet Frodo en Gandalf maar wel de ringstaartjes stelen de show in 'Lord of the Ringstaartjes'. De cool van Bruce Willis verbleekt naast die van langnek Saleye in G.I. Raf en de humboldtpinguïns nemen de maat van Will Smith en Tommy Lee Jones in 'Mannen in Pak'. De sterren van de 'blockbuster' affichecampagne van de Zoo en Planckendael maken daags na Werelddierendag reclame maken voor hun nieuw Youtube-kanaal.

De reden voor die twee nieuwe eigen Youtube kanalen is simpel. "Onze dieren en Youtube zijn een match made in heaven", zegt Anja Stas, commercieel directeur van KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen, het overkoepelende bedrijf achter de Zoo en Planckendael). "Vandaag is Youtube veel meer dan andere media hét kanaal waar mensen veel content verslinden. Ze klikken op één filmpje en nadien gaan ze soms nog urenlang op zoek naar gelijkaardige filmpjes. We zagen in het verleden al dat onze filmpjes op Youtube gemakkelijk 20.000 tot 30.000 hits halen op 24 uur tijd. De geboorte van een van onze giraffen in Planckendael eind januari verscheen de dag dat we het postten ook op de Facebookpagina van ABC news en zo bereikte het 2,4 miljoen mensen. Het verscheen onder andere ook op Good Morning America, NBC en Dallas Now. Door op ons eigen kanaal alle verhalen nu te bundelen en ook in verschillende categorieën te werken zoals 'achter de schermen', 'baby's in de Zoo' of 'lunch' kunnen we voortaan ook gemakkelijk de context aanduiden en zo roepen de filmpjes ook veel makkelijker emoties op. Het is die betrokkenheid van onze fans waar we echt naar op zoek zijn. In de categorie 'best of' bundelen we de mooiste, vreemdste, grappigste, opvallendste, liefste, gekste beelden uit ZOO Antwerpen van afgelopen week. De filmpjes blijven ook online staan, een groot voordeel ten opzichte van Facebook waar ze na een tijdje ondergesneeuwd geraken".

BELGA

Van een bevalling bij de bonobo's in Planckendael, mogelijk soms zelfs live, tot de fijnste bewegingen van een miereneter in slowmotion. Wie fan is van dieren zal ze tot in de kleinste details kunnen volgen en, niet onbelangrijk: waar en wanneer de kijker dat zelf wil. "Zeker bij de jongeren is Youtube het nieuwe tv kijken. Ze kunnen zelf kiezen wat ze bekijken, waar ze dat doen en op welk toestel. Daar willen we op inspelen", zegt Anja Stas. "We zijn al enkele weken bij onze abonnees aan het uittesten welke filmpjes het goed doen op Youtube en daar zullen we het aanbod op het kanaal voor het grote publiek helemaal op afstemmen: van tijdloze, lange verhalen tot speelse, korte filmpjes. Bovendien leggen onze dieren op het kanaal uit hoe je je eenvoudig en gratis kan abonneren".

BELGA

Interactie

Een filmploeg van het Gentse videoproductiehuis Arendsoog, al 2 jaar partner van de KMDA, gaat quasi dagelijks op pad in de Zoo en Planckendael om content voor de kanalen op te nemen. Daarbij is ook plaats voor interactie met de bezoekers. Onder de titel 'Drol van de dag' laat de Zoo haar bezoekers bijvoorbeeld letterlijk een poepje ruiken. Ze mogen raden welk dier verantwoordelijk was voor de keutel die ze onder de stolp aantreffen, voor het oog van de camera. Daarna volgt een educatief verhaal waarom bijvoorbeeld een olifantenkeutel niet stinkt (60 Procent van het voedsel verlaat de olifant onverteerd). "Het educatieve luik blijft ook op Youtube voor ons belangrijk", zegt Stas. "Volgend jaar willen we voor het wetenschappelijk onderzoek dat in de Zoo en Planckendael gebeurt en dat in heel Europa hoog staat aangeschreven, een eigen medium oprichten. Nu valt dat in de media te vaak tussen twee stoelen door het nieuws rond nieuwe dieren of de belangrijke bevallingen in de Zoo en Planckendael. Of dat ook een Youtube kanaal zal zijn, moet nog bepaald worden".

BELGA_HANDOUT

Het is niet omdat er nu gefocust wordt op Youtube dat tv reeksen zoals 'De Zoo Achter de Schermen' tot het verleden behoren. "Volgend jaar komt er op Eén een reeks die volledig zal draaien over de geschiedenis van de Zoo. De Antwerpse dierentuin viert dan met het musicalspektakel 'Zoo of Life' haar 175 jarige bestaan.

YouTube-kanaal ZOO Antwerpen: youtube.com/ZOOAntwerpen

YouTube-kanaal Planckendael: youtube.com/PlanckendaelDierentuin