Zonnige tot wisselend bewolkte zondag met maxima tot 25 graden, volgende week neemt de onstabiliteit (en de kans op onweer) toe ADN

14 juni 2020

07u00

Bron: Belga 4 Het wordt zondag eerst vrij zonnig, later wisselend bewolkt maar overwegend droog, met maxima van 20 tot 25 graden. 's Nachts krijgen we opnieuw brede opklaringen en minima van 11 tot 15 graden. Volgende week neemt de onstabiliteit toe met in de loop van de dag buien en een toenemende kans op onweer, meldt het KMI.

Zondag start overal vrij zonnig, maar naarmate de dag vordert wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het blijft overwegend droog. De maxima liggen rond 20 graden aan zee en in de Ardennen en rond 24 of 25 graden in het centrum. De westzuidwestenwind wordt meestal matig en ruimt in de noordelijke landshelft naar noordwest en in de zuidelijke landshelft naar west.

's Avonds is het in de meeste streken eerst nog halfbewolkt, later in de nacht wordt het overal lichtbewolkt. Het blijft droog. De minima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 15 graden in de Kempen bij een zwakke en veranderlijke wind.



Maandag begint met zonnig weer en enkele hoge wolkensluiers. Nadien vormen er zich stapelwolken en kunnen er lokaal buien tot ontwikkeling komen, mogelijk met een donderslag. De maxima schommelen tussen 20 graden aan zee en 24 graden in de Kempen.

Dinsdag is het wisselvallig met vooral na de middag verspreid over het land enkele onweersbuien die lokaal vrij hevig kunnen zijn. De maxima schommelen tussen 18 graden aan zee en in de Hoge Venen en 22 of 23 graden in het centrum van het land. Bij de onweersbuien zijn rukwinden mogelijk.