Zonnige feestdagen gevaarlijk voor wie de weg op gaat: "Let op met alcohol" AW

20 juli 2018

13u49

Bron: Belga 0 Vias, het instituut voor verkeersveiligheid in België, waarschuwt voor dodelijke ongevallen in het verkeer, vooral tijdens zonnige feestdagen: "Op zo'n dagen drinken we meer alcohol. Ook het aantal ongelukken stijgt."

De Belgische vlaggen kunnen, zelfs na de duivelsgekte, nog even blijven hangen. Morgen vieren we tenslotte onze nationale feestdag. Ditmaal zonder Rode Duivels, maar wel in gezelschap van de zon, een helderblauwe hemel en een frisse pint. Maar dat laatste mag gerust achterwege gelaten worden, waarschuwt het instituut voor verkeersveiligheid.

Tijdens de zomermaanden gebeuren er beduidend meer ongevallen, te wijten aan alcohol. Ongeveer 16 procent van de bestuurders blies na een ongeluk positief. Gemiddeld tellen de Belgische wegen dagelijks twaalf ongelukken, veroorzaakt door dronken bestuurders.

Dodelijke feestdagen

Vooral feestdagen zijn daarbij gevaarlijk. Uit cijfers blijkt dat de nationale feestdag niet de meest dodelijke dag is: "Dat komt vooral omdat er veel Belgen in het buitenland vertoeven op 21 juli." Maar het blijft een dag met een grotere kans op ongelukken. Tussen 2015 en 2017 viel er op onze nationale feestdag gemiddeld één dode. Daarnaast werd ongeveer 21 procent van de 70 ongelukken veroorzaakt door automobilisten die te diep in het glas hadden gekeken.

Op Hemelvaartsdag vielen er vier doden in het verkeer, 45 gewonden en was er sprake van maar liefst 95 accidenten. Net zoals bij de andere feestdagen lag het aantal bestuurders met een te hoog bloedalcoholgehalte beduidend hoger die dag. En vooral dat wil Vias duidelijk maken. Het instituut maakt automobilisten dit weekend attent op mogelijke gevaren van drinken en rijden.