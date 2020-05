Zonnig tot 24 graden, later op de dag wat meer wolken, maar ook hele komende week geen spat regen verwacht TT

27 mei 2020

06u46

Bron: Belga 30 Vandaag start vrij zonnig, maar vanaf het noorden komen er meer wolkenvelden ons land binnen en wordt het licht tot wisselend bewolkt. Vanaf de vroege namiddag bereikt deze bewolking ook het zuiden van het land. We halen 17 graden op het strand en op het Ardense reliëf en tot 24 graden in de Kempen, meldt het KMI.



Komende avond en nacht blijft het droog en wordt het zo goed als helder. De minima liggen tussen 3 of 4 graden in de Ardense valleien en 12 graden aan zee.

Morgen wordt een zonnige en droge dag. In de namiddag kunnen er lokaal en tijdelijk vrij veel wolkenvelden voorkomen. De temperaturen liggen tussen 16 graden aan zee en 23 graden in het centrum bij een matige noordoostenwind.

Vrijdag is het aanhoudend zonnig en kurkdroog. De maxima schommelen van 17 of 18 graden aan zee tot 23 graden in het centrum. De wind waait matig uit oostnoordoost. Aan de kust krimpt de wind in de loop van de dag opnieuw naar het noordnoordoosten zodat daar de temperaturen lager liggen.

Zaterdag blijft het vaak zonnig met mogelijk enkele wolkenvelden in de namiddag. Het blijft echter droog. We krijgen maxima van 20 tot 23 graden bij een zwakke tot matige oostenwind.

Ook zondag is het droog met een afwisseling van zon en wolken. De maxima schommelen in de meeste streken rond 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost.

Maandag lijkt het weerbeeld weinig te veranderen. In de meeste streken blijft het droog en wisselend bewolkt. De maxima klimmen tot 23 of 24 graden. De wind waait matig uit het oosten.

Ook dinsdag lijkt de kans op neerslag nog steeds klein te blijven bij maxima rond 24 of zelfs 25 graden in het centrum en een matige oostenwind.

