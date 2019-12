Zonnig afscheid van 2019, eerste dagen van 2020 droog met hier en daar zon ADN

30 december 2019

06u50

Bron: Belga 0 Vandaag blijft het droog en wordt het zonnig met maxima van 5 tot 9 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidwestelijke of veranderlijke richtingen, meldt het KMI. Morgen krijgen we eveneens droog weer, met hier en daar ook zon. De eerste dagen van 2020 volgen het eerder zonnige parcours, al kan het ochtengrijs soms hardnekkig zijn.

Vanavond en -nacht is het eerst helder met in het tweede deel van de nacht geleidelijk hoge wolkenvelden.

Dinsdag blijft het droog met op de meeste plaatsen opklaringen en hoge wolkenvelden. In het noorden van het land blijft het mogelijk wel de ganse dag grijs met lage bewolking en nevel. De maxima schommelen tussen 4 en 7 graden. De wind waait zwak uit veranderlijke richtingen. Later wordt hij zwak tot matig uit oostelijke richtingen.

Op woensdag, de eerste dag van het nieuwe jaar, blijft het droog en wordt het op de meeste plaatsen zonnig. In het westen van het land blijft het waarschijnlijk grijs en mistig. Ook in de Ardennen is er 's ochtends kans op lage bewolking en mist. Na een koude ochtend met algemene nachtvorst, klimmen de temperaturen overdag tussen 3 en 6 graden. De wind waait meestal zwak uit zuid tot zuidoost.

Tegen vrijdag neemt de kans op regen toe.

Het KMI waarschuwt ook voor ongunstige voorwaarden wat betreft CO-intoxicatie en op te letten met het gebruik van waterverwarmingstoestellen en vuurhaarden.

