Zonnewagen 'BluePoint' van Leuvense ingenieursstudenten op weg naar Australië ES

22 augustus 2019

17u45

Bron: Belga 1 Binnenland 'Blue Point', de zonnewagen die 19 ingenieursstudenten van de KU Leuven ontwikkelden, wordt momenteel naar Australië gevlogen. Daar zal de groep op 13 oktober aan de start staan van de Bridgestone World Solar Challenge, het tweejaarlijkse officieuze wereldkampioenschap voor zonnewagens.

De studenten, die een jaar aan de wagen werkten, maken zich sterk dat deze de meest aerodynamische is van ons land. Om de luchtweerstand te verminderen werd de wagen smaller gemaakt dan zijn voorganger. Met een oppervlakte van 2,6 m2 bleef het zonnepaneel echter even groot. Het is overigens de eerste keer dat de studenten het zonnepaneel zelf ontwikkelden. Tijdens de circa 3.000 km lange race door Australië zal het verbruik van de wagen het equivalent hebben van slechts 7 liter diesel.

“Drie jaar geleden een derde plaats, nu een overwinning”

Het is de achtste keer dat een Leuvens studententeam deelneemt aan deze race, die in de noordelijke stad Darwin van start gaat om enkele dagen later te eindigen in het zuidelijke Adelaïde. In 2017 haalden de Leuvense studenten in de challenger klasse een derde plaats. Dit jaar wordt resoluut gemikt op de overwinning. Er schreven zich verspreid over de verschillende categorieën een recordaantal van 53 teams in voor de race.

Delicaat transport

Het luchttransport van de zonnewagen is wegens de breekbaarheid van de zonnepanelen en andere onderdelen een heel precaire zaak. Om de zonnewagen veilig te vervoeren, werd een op maat gemaakte kist ontwikkeld. Het zonnepaneel wordt apart van de wagen in een kist getransporteerd die extra verstevigd werd. Het studententeam zal ongeveer gelijktijdig met de wagen arriveren. Zo hebben ze ter plaatse nog een maand de tijd om hem volledig op punt te stelen en aan te passen aan de Australische condities.