Zonen vermiste loodgieter doen oproep in 'Faroek': "Hoe gruwelijk ook, we willen weten wat er met hem gebeurd is"

03 december 2019

19u24

Sinds zondag 2 juni - nu zes maanden geleden - is de 56-jarige loodgieter uit Lint vermist. Zijn zonen vragen vanavond in 'Faroek' op VTM iedereen om goed mee na te denken in de hoop eindelijk duidelijkheid te krijgen over wat hun vader is overkomen.

De loodgieter uit Lint verdween zondagavond 2 juni toen hij een klant uit de nood ging helpen voor een ontstopping. Zijn witte bestelwagen Peugeot werd voor het laatst gezien aan de grensovergang op de snelweg richting Bergen-op-Zoom. De man gaf nadien geen teken van leven meer. De Peugeot Boxer werd later leeg teruggevonden in Den Bosch. Johan Van der Heyden werd hoogstwaarschijnlijk vermoord. “Hoe gruwelijk ook, we willen weten wat er met hem gebeurd is”, zeggen zijn zonen vanavond in Faroek.

Zeven personen, allemaal Nederlanders, zijn in verdenking gesteld. Vier van de aangehouden personen zitten nog vast. Ondanks de aanhoudingen is nog niet duidelijk wat er precies met Van der Heyden is gebeurd. Zijn lichaam is ook nog altijd niet aangetroffen.

Het openbaar ministerie in Breda loofde eerder een bedrag van 15.000 euro uit voor informatie die leidt tot een oplossing in deze vermissingszaak.

‘Faroek’, vanavond om 21.45 uur op VTM. De zaak komt ook aan bod in het Nederlandse ‘Opsporing Verzocht’ op NPO 1.