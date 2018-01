Zonen van mogelijk slachtoffer getuigen op proces 'diaken des doods': "Geen sprake van moord" ep

26 januari 2018

13u13

Bron: Belga 0 Op het asissenproces tegen Ivo Poppe (61) zijn vrijdag familieleden van verschillende mogelijke slachtoffers gehoord. De zonen van Marguerite Blondeel (84) geloven alleszins niet dat de beschuldigde in 1996 de hand had in de dood van hun moeder. Poppe bekende de feiten, maar trok die bekentenis snel terug in.

"Onze ma is gestorven op 23 maart 1996 en dit volgens onze bevindingen op een natuurlijke manier. We hadden daar geen twijfels bij", stelde Roland Verhelst onmiddellijk. De getuige kon dan ook niet geloven toen de politie hem inlichtte over de bekentenissen. "Dat was zo bizar. Vooral omdat ze zeiden dat er een actieve illegale euthanasie gebeurd was. En ze voegden daar onmiddellijk het woordje moord bij, dat zindert na als je dat de eerste keer hoort."

De zoon van Marguerite Blondeel legde uit hoe de familie bleef waken aan het sterfbed. "Er is daar die nacht niets abnormaals gebeurd. Ze was niet in coma, maar wel ten einde. Ze heeft nog om de bedpan gevraagd." Om 7.30 uur kwam zijn jongere broer Romain hem aflossen. "Op een bepaald moment gaf ze een zucht. Ik was er dus bij toen ze overleden is. Ik heb meneer Poppe daar helemaal niet gezien. Het klopt gewoon niet wat hij erover vertelde, daar is niemand geweest met een spuit."

Foute informatie

De verdediging had al eerder aangegeven dat Poppe onmogelijk in aanmerking kon komen voor de moord op Blondeel. "In een strafzaak zie je niet graag dat de naam van uw moeder genoemd wordt in de dagbladen. Maar volgens ons klopt het niet dat ze het zesde slachtoffer is", besloot Roland Verhelst.

Onverwachte dood

De kinderen van Maria Vervaeke hadden de dood van hun moeder in 1993 dan weer minder verwacht. "Ze was al een week of twee in het Sint-Joris ziekenhuis in Menen, maar ze was nog tamelijk fit en helder", vertelde José Leclercq. De dochter van het slachtoffer trok na een onheilspellend telefoontje wel nog naar het ziekenhuis. "Haar broer was mee om haar het laatste sacrament te geven, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. We vonden dat ze er nog niet zo slecht aan toe was. Ze ging de zaterdag zelfs naar huis komen", aldus Bernice Leclercq.

Vreemde kleur

Toch stierf Maria Vervaeke die maandag 8 maart 1993, net als twee andere patiënten op dezelfde afdeling. "Ik verschoot van dat leeg bed te zien, alles was ook verdwenen op de vensterbank. De andere patiënt zei dat ze dood was." Later merkte Bernice Leclercq op dat er iets vreemds aan de hand was met het gezicht van haar moeder. "Ze was heel rood in haar gezicht. Dat was opvallend, want ze had nooit zoveel kleur."

Sterk geheugen

Ook de schoondochter van Irma Parmentier kwam aan het hoofd. Net als bij Blondeel trok Poppe zijn bekentenissen vrij snel terug in. "Irma was niet zo ernstig ziek, ik was er de dag ervoor nog geweest", getuigde Regina Rigolle. Zelf kende ze Ivo Poppe als aalmoezenier met een blijkbaar sterk geheugen. "Ik weet nog hoe hij bladerde in de stamboom van onze familie. Bij Maria en Cecilia Rigolle heeft hij zelf de sterfdatum ingevuld, ik was verrast dat hij zich dat nog herinnerde."

Dadelijk komen enkele ex-collega's van de beschuldigde aan het woord.