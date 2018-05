Zone Montgomery houdt minuut stilte voor voormalige collega Lucile Garcia bvb

31 mei 2018

16u59

Bron: Belga 0 Politiezone Montgomery (Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe) gaat morgen op vraag van de Etterbeekse burgemeester Vincent De Wolf een minuut stilte houden ter nagedachtenis van hun oud-collega agente Lucile Garcia, die dinsdag omkwam bij de schietpartij in Luik.

Het herdenkingsmoment vindt morgen plaats om 8.45 uur voor het herdenkingsmonument ter nagedachtenis van de Etterbeekse agenten omgekomen in dienst, naast het politiecommissariaat van Etterbeek.

De Luikse agente Lucile Garcia werkte in de politiezone tot september 2016. "De politiezone werd des te meer getroffen door deze vreselijk daad omdat een van de twee slachtoffers vijf jaar agente bij ons is geweest", zei de voorzitter van het politiecollege. "Het nieuws heeft heel wat van haar oud-collega's geraakt en we willen eer betuigen aan deze vrouw die door iedereen op prijs werd gesteld."

De burgemeester zal een toespraak houden, daarna volgt een minuut stilte en zullen er bloemen gelegd worden aan de voet van het monument.