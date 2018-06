Zone Montgomery brengt hulde aan voormalige collega Lucile Garcia bvb

01 juni 2018

12u25

Bron: Belga 1 Politiezone Montgomery (Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe) heeft vandaag rond 8.45 uur een minuut stilte gehouden voor hun oud-collega agente Lucile Garcia, die dinsdag omkwam bij de schietpartij in Luik. Dat gebeurde voor de herdenkingsstèle ter nagedachtenis van de Etterbeekse agenten omgekomen in dienst, naast het politiecommissariaat van Etterbeek.

Een honderdtal agenten verzamelden voor de stèle. De drie burgemeesters van de politiezone, Olivier Maingain, Benoît Cerexhe en Vincent De Wolf, en hoofd van het politiekorps Michaël Jonniaux stonden tegenover hen en brachten kort een hulde aan de doodgeschoten agente.

"Lucile Garcia kwam aan in onze politiezone op 1 oktober 2010 als aspirant-agente", zei burgemeester De Wolf. "Na haar opleiding werd ze op 1 mei 2011 opgenomen in de cel interventie en trafiek in Sint-Pieters-Woluwe. Op 1 september 2016 vertrok ze naar Luik."

"De politie leeft elke dag met drama's waarmee weinig mensen hun hele leven te maken krijgen", vervolgde de burgemeester. "Dit bijzonder, intens beroep zorgt bij een politiekorps voor een erg sterke korpsgeest."

De oud-collega's van Garcia waren bijzonder aangedaan door het nieuws van haar overlijden. "Altijd veel levenslust en een onvergetelijke glimlach", zei een van hen. Veel van de collega's waren in contact gebleven met de Luikse agente. "Ze was een moeder voor ons allen. We kunnen zo iemand niet vergeten. Ze is vertrokken om dichter bij huis te wonen in Luik, maar ze hield van ons en wij van haar."